I programmi TV di oggi 17 maggio 2026 | film e talent show

Ecco i programmi televisivi in onda oggi, 17 maggio 2026. Su Rai 1 viene trasmesso il film “Lapponia I Love You”. Su Canale 5 si svolge la nuova puntata del talent show “Amici”. Su Iris, invece, è programmata la pellicola “Old”. Questi sono i principali appuntamenti televisivi del giorno, suddivisi tra generi diversi e proposte di intrattenimento e cinema.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Guida ai programmi TV del 17 maggio 2026: “Lapponia I Love You” su Rai 1, “Amici” su Canale 5, “Old” su Iris. La prima serata del 16 maggio offre su Rai 1 Lapponia I Love You, una commedia sentimentale ambientata tra i paesaggi del Nord. Rai 3 propone un nuovo appuntamento di Report, con inchieste e testimonianze inedite su temi politici e istituzionali. Su Canale 5 torna Amici di Maria De Filippi, ormai entrato nella fase decisiva della competizione. Italia 1 punta sull’azione spettacolare di Geostorm, mentre Sky Cinema Uno presenta in prima TV il film Sentimental Value, una storia di relazioni e riconciliazioni. Non mancano proposte per famiglie e appassionati di cinema, come Minions 2 su Sky Cinema Family e il classico Giù la testa su Sky Cinema Collection. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - I programmi TV di oggi 17 maggio 2026: film e talent show ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video La Promessa - Anticipazioni 8 e 9 Maggio 2026 - IL RITORNO DI PETRA Sullo stesso argomento I programmi TV di oggi 2 maggio 2026: talent show e filmGuida ai programmi TV del 2 maggio 2026: “Dalla strada al palco” su Rai 1, “Amici” su Canale 5, “Mia moglie per finta” su Sky Cinema Uno La prima... I programmi TV di oggi 9 maggio 2026: talent show e filmGuida ai programmi TV del 9 maggio 2026: “Dalla strada al palco” su Rai 1, “Amici di Maria” su Canale 5, “Giochi di potere” su Iris La prima serata... Domenico Iannacone, giornalista, inviato di punta in storici programmi di inchiesta, autore lui stesso di inchieste morali, mai urlate. La sua intervista a @SOULTv2000 oggi #16maggio ore 11.20 su #TV2000 Canale 28 157 Sky App #Play2000 @Monic x.com Sito web minimalista dove puoi controllare quali film e programmi TV sono disponibili in quale regione reddit Stasera in TV, programmi e film di lunedì 11 maggio in prima serataAncora I Cesaroni su CANALE 5, mentre ritorna anche Alberto Angela sull'ammiraglia RAI. Nuovo show in onda su RAI 2. Ecco cosa c’è in TV stasera, lunedì 11 maggio 2026 ... money.it Programmi Tv OggiProgrammi in tv in diretta guida digitale mediaset sky tutti canali oggi in onda cosa vedere ora in tv a seguire palinstesto ... comingsoon.it