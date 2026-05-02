I programmi TV di oggi 2 maggio 2026 | talent show e film
Ecco i programmi televisivi in onda oggi, 2 maggio 2026. Su Rai 1 va in onda “Dalla strada al palco”, un talent show dedicato ai giovani artisti. Canale 5 propone una nuova puntata di “Amici”, il talent show musicale che coinvolge diversi concorrenti. Su Sky Cinema Uno viene trasmesso il film “Mia moglie per finta”, una commedia romantica che si può seguire in prima visione.
Guida ai programmi TV del 2 maggio 2026: “Dalla strada al palco” su Rai 1, “Amici” su Canale 5, “Mia moglie per finta” su Sky Cinema Uno. La prima serata del 2 maggio 2026 propone Dalla strada al palco su Rai 1 con storie vere e talento puro. Rai 2 rilancia l’azione con The Rookie, doppio episodio ad alta tensione. Rai 3 sceglie la divulgazione con Sapiens – Un solo pianeta, uno dei programmi più seguiti del sabato. Su Canale 5 domina l’intrattenimento con il serale di Amici di Maria De Filippi, mentre Italia 1 punta sul grande cinema d’animazione con Kung Fu Panda 2. RAI 1 – Dalla strada al palco (21:25). Torna il talent condotto da Nek dedicato agli artisti di strada italiani.🔗 Leggi su Lopinionista.it
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