Ecco i programmi televisivi in onda oggi, 9 maggio 2026. Su Rai 1 va in scena “Dalla strada al palco”, un talent show che propone esibizioni di giovani artisti emergenti. Su Canale 5 si svolge la nuova stagione di “Amici di Maria”, un talent dedicato a vari generi musicali. Su Iris viene trasmesso il film “Giochi di potere”, un thriller che racconta intrighi e lotte di potere tra personaggi misteriosi.

Guida ai programmi TV del 9 maggio 2026: “Dalla strada al palco” su Rai 1, “Amici di Maria” su Canale 5, “Giochi di potere” su Iris. La prima serata del 9 maggio 2026 offre su Rai 1 Dalla strada al palco, il talent popolare che racconta storie vere e musica di piazza. Rai 2 propone due episodi intensi di The Rookie, tra indagini, tensioni interne e casi ad alta adrenalina. Rai 3 sceglie la divulgazione con Sapiens – Un solo pianeta, dedicato al turismo di massa e ai suoi effetti sul pianeta. Su Canale 5 spazio allo spettacolo con Amici di Maria, ormai nella fase decisiva. Per gli amanti del cinema, Italia 1 propone Kung Fu Panda 3, mentre Sky Cinema punta su blockbuster come Interstellar e commedie come Belli Ciao.🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - I programmi TV di oggi 9 maggio 2026: talent show e film

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