Un uomo di 31 anni è stato fermato dopo aver investito con un veicolo numerose persone in un'area pubblica di una città del nord Italia. Le autorità hanno accusato il soggetto di aver causato lesioni aggravate e di aver compiuto un atto di strage. I profili social dell’individuo sono stati chiusi di recente e al momento si stanno esaminando i sospetti di una possibile radicalizzazione legata a ideologie islamiche. La polizia sta conducendo le indagini per chiarire le motivazioni e le eventuali connessioni dell’uomo.

Strage e lesioni aggravate. Sono questi i capi di incolpazione temporanei necessari per convalidare il fermo come indiziato di delitto per Salim El Koudri, il 31enne che nel pomeriggio di ieri ha deliberatamente falciato la folla in un lento pomeriggio di metà primavera a Modena. Per il momento non si configura il terrorismo ma, come hanno specificato le autorità nel corso della conferenza stampa notturna, le indagini sono ancora in corso al fine di individuare il movente. Il procuratore Luca Masini ha spiegato che sono “chiare ed evidenti le precise volontà di porre in pericolo l'incolumità pubblica e non solo la vita delle singole persone offese, in una via del centro cittadino e in un ambito spazio temporale privo di soluzione di continuità”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - I profili social chiusi e i sospetti sulla radicalizzazione: l'ombra dell'islamismo su Salim El Koudiri

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