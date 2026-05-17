I profili social chiusi da Meta prima della strage di Salim El Koudri Una vita dopo la laurea da perfetto fantasma

Prima della strage, i profili social di Salim El Koudri erano stati rimossi da Meta, lasciando poche tracce della sua vita online. Dopo aver conseguito la laurea, si era mantenuto in silenzio, senza alcuna presenza sui social e senza un impiego noto. Le fonti indicano che aveva seguito un percorso di cure psichiatriche, ma non ci sono dettagli pubblici sul suo passato o sulle sue attività recenti.

Un fantasma, con zero tracce social, senza un lavoro e con alle spalle un percorso di cure psichiatriche. Questo il profilo del 31enne Salim El Koudri, fermato per aver travolto con la sua auto e colpito dei passanti con un coltello a Modena. Non è al momento accusato di terrorismo, perché gli investigatori nella sua casa a Ravarino, nel modenese, non hanno trovato elementi collegabili a una pianificazione o affiliazione per attentati. Al vaglio il suo cellulare e il suo conto corrente. Il 31enne, laureato in Economia, sarebbe stato seguito fino al 2024 da una struttura psichiatrica di Castelfranco Emilia. Le indagini coinvolgono la Direzione distrettuale antimafia e antiterrorismo di Bologna, la Procura di Modena e il Comitato di analisi strategica antiterrorismo (Casa). 🔗 Leggi su Open.online

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