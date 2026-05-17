I ’Nasi rossi’ conquistano Piazza Un sorriso donato a chi ha bisogno | Tanti incontri con i giovani
A Siena, il gruppo dei ’Nasi rossi’ ha organizzato un evento in piazza, distribuendo sorrisi e momenti di ascolto a chi si trovava in difficoltà. L’iniziativa ha coinvolto soprattutto giovani e volontari, con incontri diretti e senza formalità. La presenza di questa realtà si inserisce in un quadro più ampio di attività di solidarietà che caratterizza la città, nota per la forte presenza di associazioni e tradizioni legate al volontariato nelle Contrade.
Siena, 17 maggio 2026 – Se c’è una caratteristica che contraddistingue Siena è avere una base sociale di volontariato molto importante, tra associazioni e mondo delle Contrade. Ieri piazza del Campo e il Cortile del Podestà hanno accolto i NasienaSi Vip, i celebri ’nasi rossi’ che con i loro colori inseguono la missione di portare un sorriso sulla faccia di chi ne ha bisogno: “Noi siamo un’associazione di volontariato clown – afferma il presidente Giovambattista Cavallaro –, siamo attivi all’ospedale di Siena, le case di riposo di Siena e altre strutture tipo Santa Petronilla, inoltre lavoriamo con le Bollicine e cerchiamo di portare un sorriso dove ci sono situazioni di disagio e malattia. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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