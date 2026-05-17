I ’Nasi rossi’ conquistano Piazza Un sorriso donato a chi ha bisogno | Tanti incontri con i giovani

A Siena, il gruppo dei ’Nasi rossi’ ha organizzato un evento in piazza, distribuendo sorrisi e momenti di ascolto a chi si trovava in difficoltà. L’iniziativa ha coinvolto soprattutto giovani e volontari, con incontri diretti e senza formalità. La presenza di questa realtà si inserisce in un quadro più ampio di attività di solidarietà che caratterizza la città, nota per la forte presenza di associazioni e tradizioni legate al volontariato nelle Contrade.

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