L’assistenza digitale direttamente a casa per chi ha bisogno | Spieghiamo la tecnologia con un sorriso

Il 28 marzo 2026 a Ferrara è stato presentato un progetto di assistenza digitale a domicilio rivolto a persone con difficoltà nell’uso della tecnologia. L’iniziativa mira a fornire supporto pratico e spiegazioni semplici per aiutare le persone anziane e chi vive da solo a utilizzare dispositivi digitali. L’obiettivo è ridurre il divario tra chi ha familiarità con le nuove tecnologie e chi ne è escluso.

Ferrara, 28 marzo 2026 - In un mondo in cui ogni operazione quotidiana sembra richiedere uno smartphone o un computer, il divario digitale rischia di tagliare fuori una fetta importante della popolazione, in particolare gli anziani e le persone che vivono sole. Per rispondere a questa esigenza concreta, a Ferrara è nato DigiViva, un servizio che capovolge le regole dell'assistenza tecnologica: non sono più gli utenti a doversi spostare per imparare o chiedere aiuto, ma è la competenza digitale ad arrivare direttamente nelle loro case. Una risposta alle difficoltà digitali incontrate nella vita di tutti i giorni. L'idea porta la firma di Tommaso Sandri, ventenne interior designer e sviluppatore di prodotti digitali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - L’assistenza digitale direttamente a casa per chi ha bisogno: “Spieghiamo la tecnologia con un sorriso” Articoli correlati Malnate e Varese unite: farmaci donati per oltre 7.000€ a chi ne ha bisogno, contro spreco e per assistenza sanitaria.Malnate e Varese si uniscono in un gesto di solidarietà: la Farmacia Comunale di Malnate ha donato all’Associazione Pane di Sant’Antonio di Varese... Mobilità docenti 2026, spieghiamo chi può presentare domanda e le nuove deroghe per chi ha il vincolo. RISPOSTE AI QUESITIMobilità docenti per l'anno scolastico 202627: la presentazione della domanda è prevista dal 16 marzo (data da confermare). Setelah ditipu, pria miskin itu membangun sebuah sistem dan menjadi orang terkaya.#cdrama#emosi Tutti gli aggiornamenti su L'assistenza digitale direttamente a... Argomenti discussi: Spiegare l’intelligenza artificiale: la sfida dei valori di Shapley; Multe, batosta e disagi. Il pagamento on line penalizza gli anziani.