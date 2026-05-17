I miei principi | ascolto dialogo e coerenza

Qualche settimana prima della presentazione delle liste, un ex maresciallo dei carabinieri si è presentato nel centro di Montefortino. Con un passato nelle forze dell'ordine, ha annunciato di voler contribuire alla vita della comunità locale portando una nuova prospettiva. La sua presenza ha attirato l’attenzione di residenti e osservatori, che ora attendono di capire quali siano le sue intenzioni e quali proposte voglia portare avanti per il paese montano.

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