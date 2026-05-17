I miei principi | ascolto dialogo e coerenza
Qualche settimana prima della presentazione delle liste, un ex maresciallo dei carabinieri si è presentato nel centro di Montefortino. Con un passato nelle forze dell'ordine, ha annunciato di voler contribuire alla vita della comunità locale portando una nuova prospettiva. La sua presenza ha attirato l’attenzione di residenti e osservatori, che ora attendono di capire quali siano le sue intenzioni e quali proposte voglia portare avanti per il paese montano.
Si è presentato sulla scena di Montefortino con qualche settimana di anticipo rispetto alla presentazione delle liste, Giampiero Lattanzi, maresciallo dei carabinieri in congedo, e punta a dare una nuova visione alla comunità del paese montano. Perché candidarsi? "Mi hanno spinto i cittadini, già alcuni anni fa mi chiesero di dare una nuova e diversa possibilità al territorio. Poi arrivando ai giorni nostri la richiesta è stata sempre più incisiva, allorché, in accordo con la mia famiglia, visto che dovevamo tornare a vivere a Montefortino, ho accettato". Quali i punti del programma? "Come si è potuto anche vedere dal mio manifesto elettorale, tutto sarà improntato sui seguenti principi: ascolto, dialogo e coerenza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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