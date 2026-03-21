Trebbi uomo della coerenza L’addio sotto i portici del Comune | No ai muri costruiva dialogo

Luciano Trebbi, noto come “uomo della coerenza”, si è spento all’età di 93 anni. La sua vita si è svolta tra casa, partito e chiesa, e negli anni ha mantenuto rapporti con amici di diversi orientamenti politici. L’ultimo saluto è stato dato sotto i portici del Comune, dove ha affermato di essere contrario ai muri e di aver sempre costruito dialogo.

Casa e partito. Poi casa, partito e chiesa. Gli amici? Di tutti i colori politici. E’ la fotografia del personaggio Luciano Trebbi, morto a 93 anni. L’ultimo saluto a questo uomo che ha attraversato tutta la storia del dopoguerra della città, ieri sotto i portici del Comune. Bara al centro, moglie Luciana e il figlio Roberto al fianco. Quindi il ricordo del sindaco Andrea Biancani. L’unico che la famiglia ha voluto che parlasse prima dell’ultimo viaggio verso il cimitero di Santa Maria delle Fabrecce, accanto ai genitori. Famiglia che non ha voluto ribalte politiche: ha detto no a chi voleva una bandiera rossa sulla bara; ha detto no anche a chi voleva che si cantasse "Avanti popolo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Trebbi, "uomo della coerenza". L’addio sotto i portici del Comune: "No ai muri, costruiva dialogo" Articoli correlati Addio a Gualtiero De Tomasi, l’uomo che costruiva pontiÈ mancato ieri mattina Gualtiero De Tomasi, 94 anni, una figura di riferimento della Protezione civile, l’uomo che costruiva ponti. Leggi anche: Chiuso Ribo' a Chieti: addio alla storica boutique sotto i portici Aggiornamenti e contenuti dedicati a Trebbi uomo della coerenza L'addio... Temi più discussi: Trebbi, uomo della coerenza. L’addio sotto i portici del Comune: No ai muri, costruiva dialogo; Luciano Trebbi, l’omaggio della città nel loggiato del Comune, Biancani ricorda un uomo di passione, coerenza e impegno civico; Luciano Trebbi, l'ultimo saluto in Comune al comunista per sempre. Biancani nell’elogio si commuove: Lascia un segno indelebile. Luciano Trebbi, l'ultimo saluto in Comune al comunista per sempre. Biancani nell’elogio si commuove: «Lascia un segno indelebile»PESARO La città ha dato l’addio al 93enne Luciano Trebbi, il compagno amato da tutti. Lo ha fatto con una funzione lai ca nel loggiato del Comune alla presenza ... corriereadriatico.it Comunista per sempre, morto Luciano Trebbi. Il cordoglio del sindaco: «Punto di riferimento per la nostra città»PESARO - «Oggi Pesaro perde un pezzo della sua anima. Con Luciano Trebbi se ne va non solo una figura storica della nostra comunità, ma ... msn.com Morto Luciano Trebbi, il cordoglio del sindaco Biancani: "Se ne va un punto di riferimento per la nostra città" facebook