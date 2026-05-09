Udinese Runjaic nel pre-Cagliari | Siamo soddisfatti ho trasmesso questi principi ai miei giocatori

Kosta Runjaic ha parlato ai media prima dell'incontro tra Udinese e Cagliari, che si giocherà nella 36ª giornata di Serie A 202526. L'allenatore ha affermato di essere soddisfatto del lavoro svolto finora e ha spiegato di aver condiviso alcuni principi con i giocatori. Le sue dichiarazioni sono state rilasciate in vista di questa partita di campionato.

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