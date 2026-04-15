L’ho preso a cinghiate Mara Maionchi e l’aneddoto sul famoso | Mi ha fatto girare le pa…

Durante un’intervista, una nota produttrice musicale ha raccontato di aver usato un cinghiale come esempio per descrivere un episodio con un artista noto. Ha riferito di aver ricevuto delle botte e di aver avuto una reazione forte, descrivendo l’accaduto come una situazione molto intensa. L’episodio riguarda un rapporto professionale tra due figure di spicco nel mondo dello spettacolo italiano, descrivendo un momento di tensione tra loro.

Nel panorama dello spettacolo italiano ci sono personalità che riescono a lasciare il segno non solo per il talento, ma soprattutto per il carattere. Tra queste spicca senza dubbio Mara Maionchi, protagonista di una lunga carriera costruita tra musica e televisione, capace ancora oggi di sorprendere con la sua schiettezza disarmante. In occasione di un traguardo importante, quello degli 85 anni, la storica produttrice si è raccontata senza filtri in una intervista, ripercorrendo momenti di vita e di lavoro con la consueta ironia. Il tempo che passa non sembra spaventarla, anzi viene vissuto con una naturalezza rara: “Non sono dispiaciuta di avere la mia età.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Notizie correlate

Mara Maionchi: “Ho preso a cinghiate Adriano Pappalardo, mi faceva girare le balle. La morte? Mi dispiace che finisca questa vita. Ho perdonato il tradimento, non si può rovinare una famiglia per una sera o un momento”Senza peli sulla lingua, diretta, sincera, simpatica e a 84 anni con una lucidità invidiabile.

Mara Maionchi, rivelazione shock: “L’ho preso a cinghiate”. Di chi parlavaAlla vigilia degli 85 anni, che compirà il 22 aprile, Mara Maionchi si racconta senza filtri in una lunga intervista a Vanity Fair.

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Mara Maionchi a Vanity, ho preso a cinghiate Pappalardo; Mara Maionchi: Ho preso a cinghiate Adriano Pappalardo, mi faceva girare le balle. La morte? Mi dispiace che finisca questa vita. Ho perdonato il tradimento, non si può rovinare una famiglia per una sera o un momento; Mara Maionchi: Ho preso a cinghiate Pappalardo, mi faceva girare le balle. Tradimenti? 5 minuti di festa non rompono una famiglia; Mara Maionchi alla vigilia degli 85 anni: Ho preso a cinghiate Pappalardo.

L’ho preso a cinghiate: Mara Maionchi senza filtri a 85 anniMara Maionchi si prepara a festeggiare il suo 85° compleanno il prossimo 22 aprile e lo fa con la stessa energia e ironia che l’hanno resa uno dei volti più amati della televisione ... quilink.it

Mara Maionchi, rivelazione shock: L’ho preso a cinghiate. Di chi parlavaAlla vigilia degli 85 anni, che compirà il 22 aprile, Mara Maionchi si racconta senza filtri in una lunga intervista a Vanity Fair. La storica discografica e ... thesocialpost.it

Mara Maionchi: «Ho preso a cinghiate Pappalardo, mi faceva girare le balle. Tradimenti 5 minuti di festa non rompono una famiglia» - facebook.com facebook

Mara Maionchi: "Presi a cinghiate Pappalardo" x.com