Napoli i linguaggi della creatività | conversazione con Nino D’Angelo

Martedì 19 maggio alle 15:00, presso la Chiesa dei SS. Marcellino e Festo dell’Università di Napoli Federico II, si svolgerà l’evento intitolato I Linguaggi della Creatività. La manifestazione prevede una conversazione con Nino D’Angelo, che discuterà di aspetti legati alla sua esperienza nel mondo della musica e della cultura partenopea. L’iniziativa si inserisce in un ciclo di incontri dedicati alle diverse forme di espressione artistica e creativa.

Tempo di lettura: 2 minuti Martedì 19 maggio, alle ore 15:00, presso la Chiesa dei SS. Marcellino e Festo dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, si terrà l’evento I Linguaggi della Creatività. Conversazione con Nino D’Angelo, tra le figure più rappresentative della cultura musicale e popolare italiana, artista capace di attraversare oltre quarant’anni di storia sociale, culturale e musicale del Paese. Cantautore, attore, autore teatrale e cinematografico, D’Angelo ha segnato profondamente l’immaginario collettivo di più generazioni, trasformando il racconto delle periferie urbane, delle culture popolari e delle identità marginali in un patrimonio simbolico condiviso.🔗 Leggi su Anteprima24.it

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