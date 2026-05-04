Serie A la Lazio gela la Cremonese nel recupero | per i grigiorossi la salvezza è sempre più lontana

Nella partita di recupero di Serie A, la Lazio ha battuto 2-1 la Cremonese allo Zini. La vittoria ha ridotto le possibilità di salvezza per i grigiorossi, che restano a 28 punti, quattro in meno rispetto al Lecce, quartultimo in classifica. La sfida ha visto i biancocelesti prevalere sul campo della squadra di Giampaolo, complicando ulteriormente la situazione in zona retrocessione.

La Lazio vince 2-1 contro la Cremonese allo Zini e complica la lotta salvezza dei grigiorossi. La squadra di Giampaolo resta a 28 punti, a quattro lunghezze dal Lecce quartultimo. Il successo porta i biancocelesti a quota 51 punti. Nel primo tempo è la Cremonese a trovare il vantaggio al 29’ con Federico Bonazzoli, che approfitta di un grave errore di Motta. Nella ripresa la squadra di Sarri ribalta la partita. Segna prima Gustav Isaksen dopo una discesa irresistibile di Nuno Tavares. I grigiorossi sfiorano il vantaggio al 90’ in mischia poi è Tijjani Noslin a siglare uno splendido gol all’incrocio dei pali, che punisce i grigiorossi. Ora per la salvezza serve un miracolo o quasi.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Serie A, la Lazio gela la Cremonese nel recupero: per i grigiorossi la salvezza è sempre più lontana Notizie correlate Allo scadere Lukaku gela il Bentegodi: Hellas beffato e salvezza sempre più lontanaÈ arrivata allo scadere del tempo di recupero l'ennesima beffa stagionale per l'Hellas Verona, che nell'anticipo andato in scena alle 18 di sabato... Cremonese-Lazio: grigiorossi allo Zini per lo sprint salvezza, formazioni e orari tvCremona 3 maggio 2026 - Il campionato è ormai agli sgoccioli e se per alcuni gli obiettivi per la Serie A sembrano ormai sfumati, c'è chi invece... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Lazio-Udinese 3-3, pareggio con mille emozioni; Lazio - Udinese (3-3) Serie A 2025; Highlights Serie A: Lazio-Udinese 3-3: gli highlights Video; La Lazio rimanda la salvezza del Parma, successo di misura della Fiorentina sul Como. Cremonese-Lazio diretta Serie A: Isasksen e Noslin rispondono a Bonazzoli. Le reazioni LIVEAllo stadio Zini la gara valida per la trentacinquesima giornata di campionato tra i grigiorossi di Giampaolo e i biancocelesti di Sarri: aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it Cremonese-Lazio: orario, diretta, formazioni ufficiali e dove vedere in tv e streaming la Serie ANel posticipo della 35ª giornata di campionato i grigiorossi di Marco Giampaolo ospitano allo Zini i biancocelesti di Maurizio Sarri ... tuttosport.com Serie A, in campo Roma-Fiorentina: Koné e Solomon titolari Stadio Olimpico Segui tutti gli aggiornamenti in tempo reale qui https://www.rainews.it/maratona/2026/05/calcio-serie-a-giornata-35-campionato-inter-napoli-milan-juventus-como-roma-lecce-v - facebook.com facebook FULL TIME Serie A Enilive Cremonese-Lazio 1-2 Fischio finale allo Zini #TuttaUnAltraMusica #SerieAEnilive #CreLaz #CremoneseLazio x.com