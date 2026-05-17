I grandi numeri del servizio ’Digitale Facile’

Il servizio Digitale Facile del Nuovo Circondario Imolese continua anche nel mese di maggio, con un alto livello di partecipazione da parte della comunità. Da quando è stato avviato, il progetto ha coinvolto numerosi utenti, con un totale di 4.000 accessi registrati fino ad ora. L’iniziativa mira a facilitare l’utilizzo di servizi digitali, offrendo supporto e assistenza diretta ai cittadini. La presenza costante di utenti dimostra un interesse crescente verso le attività promosse dal servizio.

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Prosegue anche in questo mese di maggio il servizio Digitale Facile del Nuovo Circondario Imolese. Un progetto che, dalla sua attivazione, ha registrato una partecipazione significativa da parte della comunità raggiungendo ben 4.826 cittadini e registrando un totale di 8.394 accessi. Numeri importanti per i servizi di facilitazione e formazione sviluppati all’interno dei sette Punti Digitale Facile dove poter ricevere assistenza gratuita e personalizzata per l’utilizzo di smartphone, applicazioni, accesso ai portali della Pubblica Amministrazione, gestione Spid e Cie e tanto altro ancora. Sportelli attivi in area circondariale a Imola,. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - I grandi numeri del servizio ’Digitale Facile’ ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Louise Grabo — Fintech and Digital Ecosystems Sullo stesso argomento Sarteano, prosegue il servizio del Punto digitale facileContinua il servizio del Punto digitale facile a Sarteano: un’attività dedicata al supporto digitale attraverso assistenza, formazione e orientamento. Leggi anche: Rinnovato il servizio del Punto Digitale Facile di Pisa Mentre a Vienna cresce l'entusiasmo intorno alla partecipazione di Sal Da Vinci all'Eurovision Song Contest, i numeri parlano già chiarissimo: al di là del risultato finale della gara, l'artista sta vivendo un successo internazionale senza precedenti, diventando x.com Stanco degli strumenti di tracciamento delle chiamate a prezzo esorbitante che funzionano a malapena? reddit Numeri record per il Punto . Digitale FacileNumeri record per il Punto Digitale Facile a Massarosa che ha superato del 25% il target affidato dalla Regione posizionandosi ai primi posti in Toscana per pratiche gestite nel 2025. Per questo è ... lanazione.it Punti Digitale facile. Numeri in crescitaCITTÀ DI CASTELLO - Con l’avvento della digitalizzazione in molti settori, tra Spid e Cie, un’ampia fascia di cittadini è rimasta indietro in termini di accessibilità. Per ovviare a ciò i comuni ... lanazione.it