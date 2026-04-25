Rinnovato il servizio del Punto Digitale Facile di Pisa

Il Punto Digitale Facile di Pisa continuerà a offrire i suoi servizi almeno fino alla fine di giugno 2026, dopo la conferma della Regione Toscana. L’associazione di promozione sociale di Confartigianato Imprese Pisa, che gestisce il progetto, ha ricevuto la proroga ufficiale, assicurando la prosecuzione delle attività avviate nel corso degli ultimi anni. La decisione è stata comunicata recentemente, mantenendo attivo il supporto per l’alfabetizzazione digitale nella provincia.

Il Punto Digitale Facile prosegue la propria missione anche nel 2026. La Regione Toscana ha infatti confermato la proroga del servizio fino al 30 giugno 2026, riconoscendo il lavoro svolto da ANCoS Pisa - Comitato Provinciale aps, associazione di promozione sociale di Confartigianato Imprese Pisa.🔗 Leggi su Pisatoday.it

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