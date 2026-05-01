A Sarteano, prosegue il servizio del Punto digitale facile, un'iniziativa dedicata a fornire assistenza e formazione nel campo digitale. Il servizio offre supporto a chi ha bisogno di orientarsi tra strumenti e servizi online, con l’obiettivo di facilitare l’uso delle tecnologie. La presenza del Punto digitale facile si inserisce in un progetto volto a favorire l’accesso alle risorse digitali da parte della comunità locale.

Continua il servizio del Punto digitale facile a Sarteano: un’attività dedicata al supporto digitale attraverso assistenza, formazione e orientamento. Il servizio, rivolto a tutti e completamente gratuito, è pensato per offrire ai cittadini aiuto nell’utilizzo dei servizi digitali, con l’obiettivo di rendere più semplice l’interazione con gli strumenti online. L’attività quindi prevede assistenza, come per l’utilizzo dello Spid e dei servizi online della pubblica amministrazione, comprendendo facilitazione e formazione individuale, seguiti da operatori e si trova in via Bargagli 19, al Circolo lavoratori, aperto il martedì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 19, mentre il venerdì dalle 8 alle 13.🔗 Leggi su Lanazione.it

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