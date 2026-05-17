I fiumi di gente il feeling tra Jannik e i bambini i prezzi alle stelle | la Sinnermania contagia Roma

A Roma si registrano in questi giorni grandi afflussi di persone e un entusiasmo diffuso legato alla presenza di un noto tennista. La presenza di numerosi spettatori si combina con il coinvolgimento tra il giocatore e i bambini, creando un'atmosfera vivace nelle zone centrali della città. Nel frattempo, i prezzi di alcuni servizi e prodotti sono aumentati, influenzando la quotidianità dei residenti e dei visitatori. Il tennista, che ha attirato grande attenzione, si è mantenuto lontano dalla città in questo periodo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Passeggi per i viali alberati del Foro Italico e rimani compiaciuto nell’osservare una fiumana umana che si muove a seconda dei possibili spostamenti di Jannik: che sia l’attraversamento del ponte degli atleti o l’inizio di un allenamento su un campo secondario, da seguire in lontananza perché, si sa, a volte il nostro vuole affinare la sua macchina già perfetta lontano da occhi indiscreti. Guardi la partita di Jannik sul Centrale, come sempre pieno fino allo stracolmo, tra aficionados della prima ora che, dopo un rovescio incrociato stretto da togliere il fiato, si alzano in piedi e urlano: “Sei un dio!”, e nuovi adepti non ancora abituati alla disciplina di questo sport, che camminano durante gli scambi con bicchieroni di birra in mano. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - I fiumi di gente, il feeling tra Jannik e i bambini, i prezzi alle stelle: la Sinnermania contagia Roma ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento 25 aprile, la Festa del Pratello tra caos e fiumi di gente: rispettata l’ordinanza, giù le serrande alle 20Bologna, 25 aprile 2026 – Un altro 25 aprile è stato celebrato in via del Pratello. Roma, allarme gasolio: pompe a secco e prezzi alle stelleA Roma, nella giornata del 9 aprile 2026, diversi distributori di carburante sono rimasti senza scorte di gasolio, costringendo il personale a...