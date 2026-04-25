25 aprile la Festa del Pratello tra caos e fiumi di gente | rispettata l’ordinanza giù le serrande alle 20

Il 25 aprile si è svolta anche quest'anno la Festa del Pratello a Bologna, attirando numerose persone nella zona. Secondo quanto riportato, l’ordinanza comunale è stata rispettata, con i locali che hanno abbassato le serrande alle 20. Durante l’evento, si sono registrati momenti di caos tra la folla, che ha affollato le strade e i locali della zona.

Bologna, 25 aprile 2026 – Un altro 25 aprile è stato celebrato in via del Pratello. Alle 20 spaccate, i bar smettono di servire alcolici. Nel giro di pochi minuti, ogni locale tira giù le serrande nella strada dove per tutta la giornata il flusso di persone è stato continuo. Il copione si ripete come ogni anno. Da un lato striscioni, appelli, bandiere della pace e ricordi dei partigiani, oppure vessilli di Cuba o della Palestina. Dall’altro l’alcol e la musica hanno fatto la loro parte, infastidendo buona parte dei residenti. Ed è sporco in ogni dove. https:www.ilrestodelcarlino.itbolognacronacacorteo-oggi-6mila-lancio-verdura-video-ptidmxhx Come di consueto, via del Pratello dalle 12 è piena di gente.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - 25 aprile, la Festa del Pratello tra caos e fiumi di gente: rispettata l’ordinanza, giù le serrande alle 20 Notizie correlate Leggi anche: Pratello R'esiste: il 25 aprile 2026 in via del Pratello La protesta della Sanità privata, giù anche le serrande delle farmacie: il 17 aprile sarà scioperoPer la Sanità privata, così come per le Residenze sanitarie assistenziali (Rsa), questa è una settimana di grande mobilitazione. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Il programma completo di Pratello R’Esiste 2026; 25 aprile, la festa al Pratello parte stasera. Le regole per il programma di domani; Festa del 25 aprile: cortei divisi, eventi diffusi e celebrazioni in tutta la città | FOTO; Il 25 aprile di Bologna, giro di vite sulla festa al Pratello e corteo anti-Lepore. A Monte Sole anche De Palma (Fiom). 25 aprile, la Festa del Pratello tra caos e fiumi di gente: rispettata l’ordinanza, giù le serrande alle 20Cestini pieni e rifiuti ovunque. Chiuso il giardino di via San Rocco. La rabbia dei residenti: Altro che omaggio alla memoria, è solo un rave ... ilrestodelcarlino.it 25 aprile, la festa al Pratello parte stasera. Le regole per il programma di domaniSi parte con un doppio concerto in piazza San Rocco. L’ordinanza del sindaco coinvolge anche piazza San Francesco ... bologna.repubblica.it Le celebrazioni della Liberazione in piazza Nettuno e sui luoghi dell’eccidio, i cortei in città, la festa al Pratello - facebook.com facebook 25 aprile, la festa al Pratello parte stasera. Le regole per il programma di domani x.com