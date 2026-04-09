Nella giornata del 9 aprile 2026 a Roma, numerosi distributori di carburante hanno segnalato la mancanza di gasolio, con alcune pompe che sono state lasciate senza scorte. Il personale ha affisso cartelli di esaurimento sui distributori, evidenziando la situazione di carenza di carburante nella zona. I prezzi del gasolio sono aumentati, spingendo i consumatori a cercare alternative o altre stazioni di servizio.

A Roma, nella giornata del 9 aprile 2026, diversi distributori di carburante sono rimasti senza scorte di gasolio, costringendo il personale a installare avvisi di esaurimento direttamente sulle pompe. Il fenomeno si manifesta in vari impianti della Capitale, dove l’assenza di diesel si accompagna a un costo del prodotto sensibilmente più alto rispetto alla benzina. La preoccupazione riguarda ora la stabilità dei rifornimenti per i giorni a venire. I dati aggiornati al 8 aprile dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy indicano che nel Lazio il prezzo medio del gasolio self ha raggiunto i 2,162 euro al litro. Nello stesso periodo, la benzina segna una media di 1,779 euro al litro. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Roma, allarme gasolio: pompe a secco e prezzi alle stelle

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Effetti della guerra: alle pompe di benzina prezzi già alle stelle. La mappa dei distributori nel PistoiesePistoia, 7 marzo 2026 – La guerra si è fatta subito sentire alle pompe di benzina.

Temi più discussi: Gasolio esaurito a Roma, ecco cosa succede: la mappa dei distributori più economici; Ordini spariti e cisterne vuote: in città scatta la psicosi da pieno e il diesel finisce; Carburanti esauriti, file e caos ai distributori: la guerra non c'entra. Ecco la vera causa. Cosa sta succedendo; Il gasolio torna a crescere, allarme degli autotrasportatori: Si rischia di toccare i 3 euro al litro, il taglio delle accise non basta. Non resisteremo ancora a lungo.

Gasolio esaurito a Roma, ecco cosa succede: la mappa dei distributori piu economiciNon c'è un problema di scorte di carburante ma vanno in sofferenza quei distributori dove il prezzzo di diesel e benzina non è aumentato ... romatoday.it

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"Gli uomini dei vigili del fuoco hanno svolto un lavoro eccezionale", lo ha detto il sindaco di Roma che oggi ha effettuato un sopralluogo al monumento parzialmente crollato lo scorso novembre - facebook.com facebook

Orrore su un bus a Roma: 8 cagnolini chiusi in una busta di plastica salvati dai poliziotti (e uno è stato adottato dagli agenti) x.com