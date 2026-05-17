I cavalli di Roberto Fiasella in mostra a Bussoladomani

A Bussoladomani è stata allestita una mostra dedicata alle sculture di Roberto Fiasella, incentrata sui cavalli. Tra le opere esposte, si trovano sculture di cavalli e di un cavaliere in groppa a uno di essi. Le sculture rappresentano cavalli e cavalieri in scene di movimento, con i cavalli che superano ostacoli insieme ai loro accompagnatori. Le opere sono disposte in modo da evidenziare una connessione tra i soggetti.

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