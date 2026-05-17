I cavalli di Roberto Fiasella in mostra a Bussoladomani
A Bussoladomani è stata allestita una mostra dedicata alle sculture di Roberto Fiasella, incentrata sui cavalli. Tra le opere esposte, si trovano sculture di cavalli e di un cavaliere in groppa a uno di essi. Le sculture rappresentano cavalli e cavalieri in scene di movimento, con i cavalli che superano ostacoli insieme ai loro accompagnatori. Le opere sono disposte in modo da evidenziare una connessione tra i soggetti.
Un cavaliere in groppa a un cavallo. Uno stretto all’altro in una connessione intima e potente mentre superano, insieme, un ostacolo. “Connection” è l’ultima creazione dell’artista castelnovese Roberto Fiasella. Una scultura, in resina policroma e plexiglas alta 44 cm su base rettangolare di 34x12 cm, che domenica scorsa è salita sul podio come premio all’austriaca Katharina Rhomberg, vincitrice del Grand Prix Giorgio Armani nell’ambito della 2ª edizione del Longines Versilia Horse Show, premio internazionale di salto a ostacoli, al Parco Bussoladomani di Lido di Camaiore dal 7 al 10 maggio: duecento cavalieri e amazzoni da ventidue nazioni, oltre trecento cavalli, un gran numero di visitatori. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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Si è aperto giovedì 7 e durerà ino al 10 maggio a Lido di Camaiore (Lucca) presso lo Spazio Bussoladomani l'evento ippico Longines Versilia Horse Show by Giorgio Armani, dove - con l'arte - è anche protagonista lo scultore Giorgio Fiasella, già ben noto e a facebook