Nella terza giornata della Milano Fashion Week sono andate in scena le sfilate di Prada, Max Mara, Emporio Armani e Roberto Cavalli. Le presentazioni hanno attirato l’attenzione con le collezioni Autunno-Inverno 202627. Gli eventi si sono svolti nel capoluogo meneghino, portando in passerella le nuove proposte di alcuni tra i nomi più noti del settore moda.

Naviga il sito di iodonna.it con pubblicità profilata e senza abbonarti Nel terzo giorno di MFW scendono in passerella Max Mara, Prada, Emporio Armani e Marni. Tra riferimenti al passato, debutti attesissimi e riflessioni sul presente Altro giro, altra corsa. La Milano Fashion Week ha vissuto al massimo la terza giornata di show. Dalla sfilata Prada Autunno-Inverno 202627 ai défilé di Max Mara, Emporio Armani e Roberto Cavalli, l’appuntamento con lo stile milanese ha calato alcuni dei suoi assi più attesi. Tra novità assolute, classici rivisitati e inedite riflessioni sul ruolo degli abiti, la MFW mette in mostra tutte le sue sfaccettature e il suo animo eclettico. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Oltre a Max Mara, Marni e Roberto Cavalli

Leggi anche: Manifatture e Max Mara ‘Prove’ di distensione

Il Max Mara Art Prize for Women diventa nomadeCecilia Alemani, curatrice di fama internazionale, guiderà il nuovo corso nomade del Max Mara Art Prize for Women.

Temi più discussi: Max Mara, la collezione autunno-inverno 2026 è ispirata a Matilde di Canossa; La scommessa dei buyer su Milano; Milano Fashion Week 2026, il calendario delle sfilate A/I 2026-27; Max Forever: da Sanremo agli stadi, fino all’Unipol Dome.

Alla sfilata di Max Mara il cappotto over minimal è il passe-partout, per look effortless chic dall'eleganza disinvoltaLa sfilata Max Mara autunno inverno 2026 2027 parte dalla figura di Matilde di Canossa per dar vita a capi forti e disinvolti, sempre con discrezione ... vogue.it

Giovedì della moda a Milano: Prada, Max Mara, Boss, Emporio Armani, Marni e CavalliLa prossima volta che qualcuno vi dirà che la moda italiana è in profonda crisi, invitatelo a passare una giornata alla Milano Fashion Week e ad assistere ai défilé di Prada, Max Mara, Boss, Emporio, ... it.fashionnetwork.com

Per il prossimo autunno inverno Max Mara disegna una collezione dalle tinte ispirate al manto del lupo, della volpe e del leone. Il marchio, che ha sfilato... - facebook.com facebook

La sfilata Max Mara autunno inverno 2026 2027 parte dalla figura di Matilde di Canossa per dar vita a capi forti e disinvolti, sempre con discrezione x.com