Alla sfilata di Roberto Cavalli per la collezione AutunnoInverno 202627, il nero ha avuto un ruolo centrale, richiamando l'estetica dark e neo romantica che caratterizza la presentazione. Gli abiti hanno mostrato dettagli e tagli che sottolineano l'importanza del colore, ormai protagonista assoluto della passerella. La collezione ha messo in evidenza come il nero possa diventare un elemento narrativo e stilistico.

Alla sfilata Roberto Cavalli Autunno Inverno 202627 il nero non è solo un colore, è un territorio da esplorare. Con Nero Carnale, Fausto Puglisi scava nell’anima più oscura della Maison e la porta in superficie con una sensualità materica, vibrante, quasi febbrile. Il beauty look segue lo stesso mood: intenso, gotico, ma mai caricaturale. Dietro le quinte, Yadim Carranza per KIKO Milano e Damien Boissinot per Alter Ego Italy traducono questa tensione in un equilibrio tra ombra e luce, struttura e fluidità. Il risultato è una bellezza che abbraccia il dark senza rinunciare al glamour, che gioca con suggestioni punk e new romantic senza perdere la sensualità che contraddistingue la donna Cavalli. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Sarà nero, come sulla passerella di Roberto Cavalli Autunno/Inverno 2026/27. Torna in auge la bellezza dark, neo romantica

Max Mara, sulla passerella dell'Autunno-inverno 2026/27 sfila il comfort senza tempoPer restare aggiornato sui reali, le celebrity, gli show e tutte le novità dal mondo Vanity Fair, iscrivetevi alle nostre newsletter.

Leggi anche: Max Mara ha presentato la collezione Autunno/Inverno 2026-27 a Milano: il casting punta all'inclusività e alla bellezza senza genere.

Discussioni sull' argomento Nota Inl patente a crediti e decurtazioni lavoro nero, gennaio 2026; Elegante in completo nero con collana nera, camicia con gli ultimi bottoni sbottonati e giacca scintillante, Can Yaman è entrato sulle note di Sandokan all’Ariston, co-conduttore della prima serata. Dopo aver scherzato sulla sua abbronzatura, Carlo Conti e L; Legge elettorale, intesa nella maggioranza nella notte: come sarà lo stabilicum?; La storia del leggendario Chelsea Hotel di New York.

Franco Nero, stella sulla Walk of Fame: quando sarà a HollywoodFranco Nero sulla Walk of Fame. Il 12 febbraio il leggendario attore italiano Franco Nero riceverà la stella sulla Hollywood Walk of Fame. Durante la sua permanenza a Los Angeles, sarà tra i ... iltempo.it

La sfilata di Roberto Cavalli autunno inverno 2026 2027 accende la passerella con un'estetica potente e sensualissima, tra borchie, spacchi e scolli vertiginosi x.com

Ogni sera della Milano Fashion Week è unica. È la settimana più attesa dell’anno e nel palinsesto ricchissimo della settimana della moda milanese non poteva mancare Roberto Cavalli, che stasera, giovedì 26 febbraio 2026, ha presentato la sua collezione fe - facebook.com facebook