L’Adunata degli Alpini entra nella fase finale con la grande parata in centro
Genova si prepara a ospitare la conclusione della 97ª Adunata nazionale degli Alpini, con la tradizionale parata che attraverserà il centro della città. L’evento, che ha visto partecipazioni numerose, si avvia alla fase conclusiva e le autorità locali hanno espresso un bilancio favorevole riguardo all’organizzazione e alla partecipazione. La sfilata finale rappresenta il momento clou dell’appuntamento annuale dedicato ai rappresentanti delle penne nere.
Genova chiude la 97ª Adunata nazionale degli Alpini con la grande sfilata finale e il bilancio delle istituzioni è positivo. A margine dell’evento conclusivo è intervenuta la sindaca Silvia Salis, che ha sottolineato la capacità della città di accogliere migliaia di Penne nere arrivate da tutta.🔗 Leggi su Genovatoday.it
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