L’Adunata degli Alpini entra nella fase finale con la grande parata in centro

Genova si prepara a ospitare la conclusione della 97ª Adunata nazionale degli Alpini, con la tradizionale parata che attraverserà il centro della città. L’evento, che ha visto partecipazioni numerose, si avvia alla fase conclusiva e le autorità locali hanno espresso un bilancio favorevole riguardo all’organizzazione e alla partecipazione. La sfilata finale rappresenta il momento clou dell’appuntamento annuale dedicato ai rappresentanti delle penne nere.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui