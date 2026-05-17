I carabinieri forestali a Falcomics | lo spazio espositivo per illustrare le attività e sensibilizzare sul tema sostenibilità
I carabinieri forestali hanno partecipato a Falcomics, l'evento tenutosi a Falconara Marittima, all’interno di uno spazio dedicato all’esposizione. Durante l’evento hanno presentato materiali e attività per mostrare il loro operato e sensibilizzare i visitatori sulla tutela ambientale. L’obiettivo era coinvolgere il pubblico attraverso un approccio diretto e informativo, rendendo più accessibile il lavoro svolto nei territori a tutela delle risorse naturali. La partecipazione si è svolta con un’attenzione particolare alla comunicazione con i cittadini presenti.
FALCONARA MARITTIMA – I carabinieri forestali hanno preso parte con successo a Falcomics, l'evento di Falconara Marittima, per avvicinare i cittadini ai temi della sostenibilità. Presso il loro spazio espositivo, i militari dei Nuclei Forestali hanno illustrato l'attività ordinaria di tutela. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
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