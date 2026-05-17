I carabinieri forestali a Falcomics | lo spazio espositivo per illustrare le attività e sensibilizzare sul tema sostenibilità

I carabinieri forestali hanno partecipato a Falcomics, l'evento tenutosi a Falconara Marittima, all’interno di uno spazio dedicato all’esposizione. Durante l’evento hanno presentato materiali e attività per mostrare il loro operato e sensibilizzare i visitatori sulla tutela ambientale. L’obiettivo era coinvolgere il pubblico attraverso un approccio diretto e informativo, rendendo più accessibile il lavoro svolto nei territori a tutela delle risorse naturali. La partecipazione si è svolta con un’attenzione particolare alla comunicazione con i cittadini presenti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui