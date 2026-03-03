L’abbracciata collettiva | torna la maratona natatoria per sensibilizzare sul tema della disabilità e raccogliere fondi per le famiglie

Il 28 e il 29 marzo si terrà la seconda edizione di “L’abbracciata collettiva”, una maratona natatoria che coinvolgerà otto città italiane. L’evento ha lo scopo di sensibilizzare sul tema della disabilità e di raccogliere fondi destinati alle famiglie interessate. La manifestazione prevede la partecipazione di nuotatori di diverse età e livelli, uniti per sostenere questa causa nazionale.

La maratona coinvolgerà le scuole, i gruppi sportivi, varie associazioni che terranno attività parallele, e tutta la popolazione abruzzese La maratona coinvolgerà le scuole, i gruppi sportivi, varie associazioni che terranno attività parallele, e tutta la popolazione abruzzese. Un evento benefico organizzato con la cooperativa sociale Tma group onlus, attraverso il dottor Augenti Gianmarco che, da 10 anni, si occupa di per bambini con autismo nelle zone di Chieti, Pescara, Lanciano e Vasto. Con il team di terapisti sono seguiti circa 100 bambini, come riporta ChietiToday. La maratona quest'anno si terrà nella piscina di Cepagatti. A questa si affiancheranno delle iniziative collaterali per dare un'attenzione alla maratona e raccogliere ulteriori fondi prima dell'evento.