Il sindaco Basso all' assemblea di Pordenone Fiere | Non solo spazio espositivo ma piattaforma per lo sviluppo del territorio

Il sindaco di Pordenone ha partecipato il 4 maggio all’assemblea ordinaria di Fiera Pordenone, durante la quale è stato approvato il piano di sviluppo strategico dell’ente. Nel suo intervento, ha sottolineato che la struttura non si limita a offrire spazi espositivi, ma rappresenta anche un'opportunità per la crescita del territorio. La riunione ha visto la discussione di vari aspetti legati alle attività e ai progetti futuri dell’ente fieristico.

Il sindaco di Pordenone, Alessandro Basso, è intervenuto il 4 maggio all’Assemblea ordinaria di Fiera Pordenone, nel corso della quale è stato approvato il piano di sviluppo strategico dell’ente fieristico.“Abbiamo lavorato affinché la Fiera non fosse soltanto uno spazio espositivo o logistico.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

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