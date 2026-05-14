lettera aperta ai sei candidati sindaco di due studentesse

Il 14 maggio 2026 due studentesse hanno scritto una lettera aperta rivolta ai sei candidati sindaco di Arezzo. Nel documento, le ragazze condividono alcune richieste e preoccupazioni legate alle questioni che riguardano la città e il settore scolastico. La lettera si inserisce nel clima di campagna elettorale, con i candidati che stanno preparando le proprie proposte e programmi per il futuro amministrativo.

Arezzo, 14 maggio 2026 – Lettera Aperta Ai sei candidati Sindaco per il Comune di Arezzo «Siamo due studentesse aretine, sorelle, ci chiamiamo Giorgia e Maria Vittoria Meacci frequentiamo rispettivamente l'ultimo anno del liceo classico “Francesco Petrarca” in una classe Rondine ( Cittadella della Pace) e il terzo anno del Liceo “Vittoria Colonna ” indirizzo economico sociale. Ad ottobre 2025 scrivemmo ai tre candidati alla Presidenza della Regione Toscana. Ci rispose Antonella Bundu, una donna come noi. Sarà un caso? Forse le donne hanno maggiore sensibilità o forse sono più pragmatiche. Non siamo nuove a questa forma di comunicazione “aperta” ed immediata.🔗 Leggi su Lanazione.it

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