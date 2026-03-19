Referendum se i magistrati rispondono solo alla legge un trionfo del No sarà una vera vittoria o una vittoria di Pirro?

Da ilgiornaleditalia.it 19 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Mi domando, se vincerà il NO, assisteremo ad una vera vittoria o ad una vittoria di Pirro? Il passo conseguente non potrebbe essere quello dell’adozione di una legge ordinaria che sopprima le correnti con relative sanzioni? Nel referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo 2026 gli elettori so. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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