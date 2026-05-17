i beckham diventano miliardari il patrimonio di david e victoria raddoppiato in un anno

Recentemente, i coniugi David e Victoria Beckham sono entrati a far parte della cerchia dei miliardari britannici, con il loro patrimonio complessivo che si è raddoppiato nel corso di un anno. Questa notizia si aggiunge alle informazioni sulla loro recente affermazione finanziaria, che ha portato i due a raggiungere questo nuovo traguardo economico. La loro inclusione nel club dei miliardari è stata annunciata ufficialmente, senza ulteriori dettagli sulle modalità o sui valori patrimoniali specifici.

Il club dei miliardari britannici accoglie due nuovi soci: si tratta dei coniugi David Beckham e Victoria Adams, ormai nota anche come Lady Beckham. Per l’entità del loro patrimonio, la coppia è comparsa nella nuova edizione della Sunday Times Rich List, la graduatoria che ogni anno riunisce le 350 persone e famiglie più ricche del Regno Unito. Secondo le stime, il patrimonio dei Beckham ha raggiunto 1,185 miliardi di sterline, una cifra che li proietta direttamente nell’Olimpo dei paperoni mondiali. Per David Beckham si tratta anche di un altro traguardo: l’ex calciatore viene indicato come il primo atleta britannico ad aver raggiunto il miliardo. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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