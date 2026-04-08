I coniugi Beckham stanno affrontando problemi con i vicini a causa dell'illuminazione di un laghetto nella loro casa di campagna. Hanno intenzione di installare luci scenografiche, ma alcuni residenti si sono opposti, lamentando disturbi causati dall'illuminazione. La questione ha portato a una discussione tra le parti coinvolte, senza ancora una soluzione definitiva. La vicenda si sta sviluppando nelle ultime settimane.

I due hanno una casa a Great Tew, vicino a Chipping Norton, nel cuore delle Cotswolds, una zona collinare a nord ovest di Londra famosa per le abitazioni dallo stile architettonico caratteristico e la quiete che si respira nei piccoli centri abitati. Un paesaggio bucolico e senza tempo che secondo gli abitanti rischierebbe di venire snaturato dalle smanie di grandezza della coppia d’oro d’Inghilterra. L’oggetto del dibattito è un piccolo stagno attorno al quale i coniugi vorrebbero installare un’illuminazione scenografica giudicata eccessiva dalla comunità, che ha definito il progetto un tentativo di trasformare la località in una sorta di nuova Blackpool, una cittadina inglese famosa per un festival di luci che si tiene tra fine agosto e ottobre sul lungomare. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - David e Victoria Beckham hanno problemi anche con il vicinato (per via dell’illuminazione di un laghetto)

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