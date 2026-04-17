Ultimissime Juve LIVE | ufficiale il rinnovo di Locatelli le possibile scelte di Spalletti col Bologna

Nelle ultime ore, la società sportiva ha annunciato ufficialmente il rinnovo contrattuale di un centrocampista. Si attendono aggiornamenti sulle scelte tecniche del nuovo allenatore, con particolare attenzione alla partita contro il Bologna. La redazione segue in tempo reale gli sviluppi più recenti della squadra, offrendo tutte le notizie più aggiornate sulla situazione in casa bianconera.

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