Gazzetta dello Sport | Napoli Hojlund il cyborg di Conte | riscatto sicuro e missione Champions

L’attaccante del Napoli, alto 191 centimetri, è descritto come un giocatore completo capace di combinare forza e tecnica. L’allenatore del club ha annunciato che il riscatto del calciatore è assicurato e che l’obiettivo principale è qualificarsi per la Champions League. La società ha confermato la volontà di mantenere il giocatore in rosa, evidenziando le sue qualità fisiche e le prestazioni recenti.

Centonovantuno centimetri di potenza e progressione, un attaccante totale che unisce forza e tecnica. Vincenzo D'Angelo, inviato a Napoli per la Gazzetta dello Sport, racconta l'evoluzione di Rasmus Hojlund, tornato in Italia con un obiettivo chiaro: stupire e trascinare il Napoli verso la Champions. Come sottolinea Vincenzo D'Angelo sulla Gazzetta dello Sport, il biennio inglese ha completato il danese, ma è stato il lavoro di Antonio Conte a trasformarlo ulteriormente: gioco spalle alla porta, sponde per i compagni, presenza costante nel vivo dell'azione.

Gazzetta dello Sport: "Napoli, Hojlund conquista la città: Conte ha trovato il suo nove" Ambientarsi a Napoli non è mai semplice.

