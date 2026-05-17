Con l'avvicinarsi della fase a gironi della Champions League, due giocatori del Napoli sperano di consolidare il loro ruolo in squadra. La vittoria contro il Pisa garantirebbe ai partenopei l'accesso diretto alla competizione europea. La qualificazione può arrivare già con l'esito positivo di quella sfida, offrendo così ai calciatori un'opportunità di mettersi in mostra in un palcoscenico internazionale. La squadra si prepara per affrontare le ultime partite prima dell'inizio della competizione.

Con la vittoria sul Pisa il Napoli sarebbe automaticamente in Champions. La qualificazione farebbe scattare il riscatto per due calciatori azzurri: l’attaccante danese Rasmus Højlund e l’esterno brasiliano Alisson Santos. Scatto e riscatto. Il Napoli al completo, senza infortunati e con un solo squalificato (Politano) che è comunque partito con i compagni per l’ultima trasferta della stagione, è arrivato ieri pomeriggio nel ritiro di Calambrone, frazione sul mare a un quarto d’ora da Marina di Pisa. L’assente giustificato è Lukaku, in Belgio da mercoledì a preparare il Mondiale nel centro tecnico federale di Tubeke, dopo la chiusura del caso di marzo e l’accordo raggiunto tra il club, la nazionale e il giocatore. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Højlund e Alisson Santos: con la Champions il futuro è a Napoli

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