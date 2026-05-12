Alisson Santos il futuro sempre più in azzurro | il Napoli sogna il nuovo Kvara
Durante la partita tra Napoli e Bologna, terminata con una sconfitta per 2-3 del club partenopeo, si è fatto notare un giovane calciatore. Alisson Santos, che ha attirato l’attenzione per il suo rendimento sul campo, è considerato un talento emergente nel settore offensivo. La sua presenza ha suscitato interesse tra tifosi e addetti ai lavori, alimentando le voci su un suo possibile futuro in maglia azzurra.
Nella serata deludente e piena di rammarichi per il Napoli di Antonio Conte, sconfitto al Maradona contro il Bologna di Italiano per 2-3, in casa partenopea si può dire che è nata una stella: Alisson Santos. Il calciatore brasiliano, approdato agli azzurri nel mercato di riparazione dallo Sporting Lisbona e complici gli acciacchi fisici del connazionale Neres e di Vergara, si è ritagliato tanto spazio nella compagine offensiva di Antonio Conte diventandone un elemento imprescindibile. La sua capacità di dribbling e accelerazione uno contro uno, ha convinto sempre di più la dirigenza azzurra ad esercitare l’ opzione di acquisto a titolo definitivo, che oramai sembra ai titoli di coda.🔗 Leggi su Serieagoal.it
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Sono cinque i nomi su cui costruire il Napoli del futuro 5?? L'edizione odierna de Il Corriere dello Sport fa una lista di cinque giocatori, tra rinnovi di contratto e riscatti: Amir Rrahmani, Stanislav Lobotka, Scott McTominay, Alisson Santos e Rasmus Hojlund facebook
?? Juan #Jesus via dal @SSCNapoli a zero: spunta lo @SportingCP sul difensore. Il centrale brasiliano è in uscita e cerca una nuova squadra. Oltre alle piste che potrebbero riportarlo nel suo paese, qualcosa inizia a muoversi anche in Europa: il suo futuro p x.com
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