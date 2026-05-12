Alisson Santos il futuro sempre più in azzurro | il Napoli sogna il nuovo Kvara

Durante la partita tra Napoli e Bologna, terminata con una sconfitta per 2-3 del club partenopeo, si è fatto notare un giovane calciatore. Alisson Santos, che ha attirato l’attenzione per il suo rendimento sul campo, è considerato un talento emergente nel settore offensivo. La sua presenza ha suscitato interesse tra tifosi e addetti ai lavori, alimentando le voci su un suo possibile futuro in maglia azzurra.

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Nella serata deludente e piena di rammarichi per il Napoli di Antonio Conte, sconfitto al Maradona contro il Bologna di Italiano per 2-3, in casa partenopea si può dire che è nata una stella: Alisson Santos. Il calciatore brasiliano, approdato agli azzurri nel mercato di riparazione dallo Sporting Lisbona e complici gli acciacchi fisici del connazionale Neres e di Vergara, si è ritagliato tanto spazio nella compagine offensiva di Antonio Conte diventandone un elemento imprescindibile. La sua capacità di dribbling e accelerazione uno contro uno, ha convinto sempre di più la dirigenza azzurra ad esercitare l’ opzione di acquisto a titolo definitivo, che oramai sembra ai titoli di coda.🔗 Leggi su Serieagoal.it © Serieagoal.it - Alisson Santos, il futuro sempre più in azzurro: il Napoli sogna il nuovo Kvara ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Dal talento alle magie fino... all'appartamento: così Alisson diventa il nuovo Kvara del Napoli Leggi anche: Alisson Santos, il Napoli ha trovato il nuovo Kvaratskhelia? (Gazzetta) Argomenti più discussi: Scotto: Il Napoli riparta da Alisson Santos! É forte ma ha un difetto; Alisson Santos: Triste per questa sconfitta; Calciomercato Napoli, il caso acquisti dopo due anni di Conte; SportMediaset: Edizione ore 13.05 del 9 maggio Video. ?? Juan #Jesus via dal @SSCNapoli a zero: spunta lo @SportingCP sul difensore. Il centrale brasiliano è in uscita e cerca una nuova squadra. Oltre alle piste che potrebbero riportarlo nel suo paese, qualcosa inizia a muoversi anche in Europa: il suo futuro p x.com Schira rivela: Il Napoli sta monitorando Sebastiano Esposito, ci sono altri tre club. - reddit.com reddit SERIE A - Napoli-Bologna, Alisson Santos ci mette il cuore, le pagelle dei quotidiani sportiviDi seguito, le pagelle dei quotidiani sportivi sulla prestazione di Alisson Santos, attaccante del Napoli, nel match perso contro il Bologna, nella 36esima giornata di Serie A. Gazzetta 6,5 - Sembra u ... napolimagazine.com