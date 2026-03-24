L'Hockey Prato si trova in testa alla classifica della Serie B dopo aver conquistato sette vittorie su sette partite disputate. La squadra ha ottenuto risultati pieni in tutte le gare giocate finora, mantenendo il primato nel campionato. La prossima sfida è prevista per la fine della settimana, con l'obiettivo di continuare la serie positiva e avvicinarsi ai playoff.

Prato, 24 marzo 2026 - L'Hockey Prato ha vinto tutte e sette le gare disputate sin qui nel campionato di Serie B, issandosi al comando del girone E: gli uomini di coach Enrico Bernardini sono primi in classifica con 21 punti, cinque in più del Pumas Viareggio (che ha inoltre disputato una gara in più). E domani alle 20:45, andrà in scena lo scontro al vertice in Versilia: Esposito e compagni affronteranno da favoriti la compagine che ha vinto la Coppa Italia di B. Lo dicono i numeri: il sodalizio pratese può contare sul miglior attacco (70 reti realizzate, a fronte delle 44 dei rivali viareggini) e sulla miglior difesa (17 reti al passivo) nonostante la partita in meno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Serie B, l'Hockey Prato primo in classifica “vede” i playoff

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