Hockey prato serie a elite Terza sconfitta in tre gare Città del Tricolore ultimo da solo

di Francesco Pioppi Cambiare per crescere. È questo il ‘titolo’ della stagione della Pallacanestro Reggiana che ha saputo metabolizzare gli errori facendone tesoro, cogliendo così l’opportunità di trasformare un inizio fallimentare in una spettacolare rinascita. Il successo nel derby con la Virtus è la cartolina da sfoggiare con più orgoglio, ma quella con i campioni d’Italia è un’impresa che arriva da lontano. Come in ogni cambiamento che si rispetti è servito tempo, ma se pensiamo a dov’era questo gruppo poco più di due mesi fa – ovvero il 4 gennaio dopo l’orrenda sconfitta a Cremona – si può capire ancor meglio quante cose siano state sistemate. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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Un weekend che ci porteremo dentro. Al Torneo “Città del Tricolore” di Reggio Emilia, i Lions Amaranto U10 hanno dato tutto: grinta, sorriso e cuore in ogni azione. Tra partite intense, nuove amicizie e tanto rugby… torniamo a casa con uno splendido terzo facebook

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