Hockey pista | Valdagno travolge Monza e raggiunge Trissino nelle semifinali scudetto!

Nel campionato di hockey su pista, Valdagno ha sconfitto Monza con un risultato schiacciante, permettendosi di qualificarsi per le semifinali dello scudetto. La partita si è conclusa con un punteggio che ha portato la squadra di casa oltre il turno, dopo sette anni di assenza dalle fasi finali. Con questa vittoria, Valdagno ha raggiunto Trissino nelle prime posizioni dei playoff della Serie A 2025-2026.

Con una poderosa prova di forza, Valdagno batte Monza e dopo sette anni di assenza stacca il biglietto per la semifinale scudetto della Serie A 2025-2026 di hockey su pista. La squadra veneta si è infatti aggiudicata gara-3 valida per i quarti di finale, rendendosi artefice di una partita di grande carattere terminata con il punteggio di 7-2. Roboante l’inizio dei padroni di casa, andati in vantaggio al 16:37 del primo tempo con Crocco, preludio del raddoppio arrivato al 15:26 con Barbosa Sanches. I brianzoli però non ci stanno e, dopo una manciata di secondi, accorciano le distanze con Pesavento, fino a pareggiare i conti all’8:16 con Colamaria.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Hockey pista: Valdagno travolge Monza e raggiunge Trissino nelle semifinali scudetto! Notizie correlate Hockey pista: anche Bassano alle semifinali playoff di Serie A1. Valdagno e Monza alla “bella”La domenica sera della Serie A1 di hockey pista, in materia di playoff (nello specifico ulteriori gare -2 dei quarti di finale), regalano gol,... Hockey pista: i playoff di Serie A1 iniziano con l’acuto del Trissino e i blitz di Lodi e MonzaLe gare -1 dei playoff della Serie A1 2025-2026 di hockey su pista hanno espresso i loro verdetti. Panoramica sull’argomento Si parla di: Hockey pista: Valdagno travolge Monza e raggiunge Trissino nelle semifinali scudetto!. Hockey pista: Valdagno travolge Monza e raggiunge Trissino nelle semifinali scudetto!Con una poderosa prova di forza, Valdagno batte Monza e dopo sette anni di assenza stacca il biglietto per la semifinale scudetto della Serie A 2025-2026 ... oasport.it Hockey pista: anche Bassano alle semifinali playoff di Serie A1. Valdagno e Monza alla bellaLa domenica sera della Serie A1 di hockey pista, in materia di playoff (nello specifico ulteriori gare -2 dei quarti di finale), regalano gol, emozioni e ... oasport.it