Hockey pista | Bassano batte Lodi nella gara-1 delle semifinali scudetto in Serie A1

Nel primo incontro delle semifinali scudetto di hockey su pista di Serie A1, la squadra di Bassano ha ottenuto una vittoria per 2-0 contro Lodi. La partita si è conclusa dopo aver mostrato un buon ritmo fin dalle prime fasi e ha visto i veneti prevalere con un risultato che ha preso forma già nel primo tempo. La sfida si è svolta in un clima di grande intensità tra le due formazioni.

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Parte con il piede giusto Bassano. La squadra veneta ha infatti vinto la gara-1 valida per le semifinali scudetto della Serie A1 2025-2026 di hockey su pista, battendo Lodi con il risultato di 2-0 al termine di un match ben indirizzato fin dalla prima ripresa. Tra le mura amiche l’Ubroker è infatti passata in vantaggio al 13:50 con un tiro di Montigel, per poi trovare il raddoppio sei minuti prima dell’intervallo, complice il timbro di Giuliani. Meno mosso, almeno a livello di reti, il secondo tempo, dove i padroni di casa hanno amministrato il proprio vantaggio, andando vicini al 3-0 grazie ad un tiro diretto non trasformato da Riba Ovejero.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Hockey pista: Bassano batte Lodi nella gara-1 delle semifinali scudetto in Serie A1 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Hockey pista: Lodi batte Viareggio anche in gara-2 ed approda alle semifinali Scudetto in Serie A1 Hockey pista: anche Bassano alle semifinali playoff di Serie A1. Valdagno e Monza alla “bella”La domenica sera della Serie A1 di hockey pista, in materia di playoff (nello specifico ulteriori gare -2 dei quarti di finale), regalano gol,... Argomenti più discussi: Hockey pista: anche Bassano alle semifinali playoff di Serie A1. Valdagno e Monza alla bella; Hockey pista: Lodi elimina il Viareggio e vola in semifinale scudetto; Hockey, Trissino batte Follonica e vola in semifinale; Hockey pista: Lodi batte Viareggio anche in gara-2 ed approda alle semifinali Scudetto in Serie A1. Hockey pista: Bassano batte Lodi nella gara-1 delle semifinali scudetto in Serie A1Parte con il piede giusto Bassano. La squadra veneta ha infatti vinto la gara-1 valida per le semifinali scudetto della Serie A1 2025-2026 di hockey su ... oasport.it