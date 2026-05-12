Hockey pista | Bassano batte Lodi nella gara-1 delle semifinali scudetto in Serie A1
Nel primo incontro delle semifinali scudetto di hockey su pista di Serie A1, la squadra di Bassano ha ottenuto una vittoria per 2-0 contro Lodi. La partita si è conclusa dopo aver mostrato un buon ritmo fin dalle prime fasi e ha visto i veneti prevalere con un risultato che ha preso forma già nel primo tempo. La sfida si è svolta in un clima di grande intensità tra le due formazioni.
Parte con il piede giusto Bassano. La squadra veneta ha infatti vinto la gara-1 valida per le semifinali scudetto della Serie A1 2025-2026 di hockey su pista, battendo Lodi con il risultato di 2-0 al termine di un match ben indirizzato fin dalla prima ripresa. Tra le mura amiche l’Ubroker è infatti passata in vantaggio al 13:50 con un tiro di Montigel, per poi trovare il raddoppio sei minuti prima dell’intervallo, complice il timbro di Giuliani. Meno mosso, almeno a livello di reti, il secondo tempo, dove i padroni di casa hanno amministrato il proprio vantaggio, andando vicini al 3-0 grazie ad un tiro diretto non trasformato da Riba Ovejero.🔗 Leggi su Oasport.it
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