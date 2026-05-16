Durante un'intervista a Verissimo, Diego Armando Maradona Junior ha parlato di momenti difficili legati alla fine del suo matrimonio e alle emozioni intense che ha attraversato. Ha rivelato di aver avuto pensieri negativi in un periodo complicato della sua vita. In seguito, ha espresso accuse severe riguardo alla morte del padre, senza fornire dettagli specifici. Ha anche condiviso come un amico gli sia stato vicino in un momento di grande sofferenza, dichiarando che senza quel supporto non sarebbe riuscito ad andare avanti.

Diego Armando Maradona Junior, la fine del matrimonio e il dolore: ‘Se non fosse stato per un amico oggi non sarei qui’. Non soltanto il dolore per la morte di Diego Armando Maradona e la battaglia giudiziaria che continua da quasi sei anni. Nell’intervista rilasciata a Verissimo, Diego Armando Maradona Junior ha raccontato anche il periodo più difficile della sua vita privata, parlando per la prima volta della fine del matrimonio con Nunzia e di momenti personali drammatici vissuti dopo la separazione. Un racconto intenso, a tratti durissimo, nel quale il figlio del Pibe de Oro alterna accuse pesantissime sul modo in cui sarebbe morto il padre a confessioni molto intime sulla propria fragilità. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Maradona Jr a Verissimo: ‘Ho fatto pensieri brutti’, poi l’accusa durissima sulla morte del padre

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