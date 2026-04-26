Vittoria Lizzi, ostetrica, ha vissuto cinque aborti spontanei nel corso della sua vita. Durante il suo lavoro, ha assistito al parto di bambini di altre donne mentre affrontava personalmente la perdita dei propri. Ha anche intrapreso due volte l’attività imprenditoriale. La sua esperienza l’ha portata a lanciare un progetto dedicato a supportare chi ha vissuto situazioni simili.

Cinque aborti spontanei, il lavoro da ostetrica, due exit da imprenditrice e la carriera delle risorse umane: da questo intreccio ha dato vita a Resilia, una startup che prova a dare risposte e supporto alle donne e alle coppie dopo il lutto perinatale e la perdita in gravidanza, uno dei vuoti più profondi della sanità e della società.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Vittoria Lizzi, l'ostetrica che ha vissuto 5 aborti e lanciato un progetto: «Ho partorito i bambini delle altre mentre perdevo i miei. Ho dovuto essere professionale, presente, empatica, mentre avrei voluto solo piangere»

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