Iran rientrati i primi italiani bloccati in Oman ed Emirati Arabi | Ho avuto paura di morire era la prima volta che sentivo bombardare

Il primo volo charter con a bordo 127 italiani bloccati in Oman o transitati, con assistenza coordinata della Farnesina e delle Ambasciate ad Abu Dhabi e Mascate, dagli Emirati Arabi all’Oman, è arrivato all’aeroporto di Fiumicino. Il Boeing 737, partito da Mascate ed operato dalla compagnia Oman Air, è atterrato alle 21.26 di lunedì 2 marzo. “La prima notte ho avuto paura di morire. Era la prima volta che sentivo bombardare, i caccia che si alzavano e i messaggi che dicevano di correre a ripararsi”, racconta una ragazza rientrata in Italia. “La situazione a Dubai non era bellissima“, dice un’altra, in vacanza con la famiglia. Dietro il Comala una storia importante. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

