Diversi attori hanno deciso di lasciare temporaneamente o definitivamente il mondo dello spettacolo. Alcuni si sono ritirati dopo aver completato i loro ultimi progetti, altri hanno scelto di allontanarsi per motivi personali o professionali. Tra le decisioni più note ci sono quelle di artisti che hanno annunciato l’addio al cinema o alla televisione, mentre altri sono tornati a distanza di anni. Le motivazioni variano e spesso vengono comunicate pubblicamente dai diretti interessati.

C i sono star che rimangono sul set fino all’ultimo respiro. Altre invece che si ritirano per sempre o ritornano perché ci hanno ripensato. Altre ancora che per cause esterne, spesso una grave malattia, sono costrette ad allontanarsi dai riflettori. L’elenco di questi attori famosi o semi famosi ritirati dalle scene (e in alcuni casi ritornati) è lungo, ma ecco una lista dei principali. Michael J. Fox è morto? L’incredibile errore della CNN X Leggi anche › I film cult più belli degli anni ’70 Attori famosi che si sono ritirati dalle scene (e in alcuni casi ritornati). La maggior parte delle volte, gli attori che si sono ritirati dalle scene lo fanno su iniziativa personale, a volte decisamente eccentrica.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Da Daniel Day-Lewis a Alec Baldwin, le storie dietro la scelta di allontanarsi (per sempre o un breve periodo) dai riflettori

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