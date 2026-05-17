Helena Prestes ha condiviso un annuncio attraverso i social media, suscitando curiosità tra i suoi follower. La sua valigia sempre pronta e l’agenda fitta di impegni sembrano anticipare un cambiamento in ambito lavorativo. L’artista non ha fornito dettagli specifici sulla natura della novità, ma il messaggio ha attirato l’attenzione di chi la segue. Nessuna informazione ufficiale è stata diffusa sui prossimi passi o sulle attività che intende intraprendere, lasciando spazio a interpretazioni.

: ecco cosa è emerso. Tra una valigia sempre pronta e un’agenda che sembra non conoscere pause, Helena Prestes avrebbe deciso di concedersi una nuova avventura professionale. Questa volta il destino porta dritto a New York, dove la modella starebbe cercando una casa “momentaneamente per lavoro”, come trapela da ambienti vicini al suo entourage. Una frase semplice, quasi casuale, ma sufficiente per accendere immediatamente curiosità e indiscrezioni. Perché quando si parla di Helena, nulla passa inosservato. E New York non è mai soltanto una città: è una dichiarazione d’intenti. Leggi anche Mattia e Grazia: come stanno vivendo l’inizio di questa prima estate insieme Nelle ultime ore Helena ha aperto una box domande per “cercare un appartamento a New York”. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Helena Prestes e lo speciale annuncio via social

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Dolore per Helena Prestes: lannuncio sui social lascia senza parole

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