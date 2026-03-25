Helena Prestes nuovo traguardo per l’ex gieffina | l’annuncio social

L’ex concorrente del Grande Fratello 2024 Helena Prestes ha annunciato sui social un nuovo traguardo. Durante il programma, ha ottenuto grande popolarità e ha instaurato una relazione sentimentale. L’annuncio è stato condiviso attraverso i suoi canali online, attirando l’attenzione dei follower. La sua partecipazione al reality è stata caratterizzata da momenti di successo e di crescita personale.

Helena Prestes è stata tra le concorrenti più amate del Grande Fratello 2024 dove ha trovato il successo e l'amore. Dopo l'uscita dalla porta rossa, la modella influencer ha stretto importanti collaborazioni che l'hanno portata a girare tutt'Italia ma anche l'estero. Proprio la donna è stata confermata come volto di Primadonna per la seconda stagione consecutiva. La compagna di Javier Martinez infatti sarà la testimonial del noto brand di abbigliamento italiano per la collezione primaveraestate. La nuova campagna che vedrà protagonista Helena Prestes uscirà il prossimo 27 marzo e c'è già tantissima attesa da parte dei fans per scoprire le nuove tendenze in arrivo. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Helena Prestes, nuovo traguardo per l’ex gieffina: l’annuncio social Articoli correlati Leggi anche: Helena Prestes non si ferma più: nuovo successo per l’ex gieffina Leggi anche: Helena Prestes conquista un nuovo ed importante traguardo HELENA PRESTES INCANTA SANREMO: LA REGINA DELL’ARISTON NELLO SHOW BENEFICO BORDIGOTTI 2025! Approfondimenti e contenuti su Helena Prestes Temi più discussi: Helena Prestes conquista un nuovo ed importante traguardo; Helena Prestes lascia l’Italia: l’importante nuovo traguardo; Helena Prestes conquista un nuovo ed importante traguardo; Helena Prestes, prestigioso traguardo: è nell'elenco AGCOM degli influencer rilevanti. Helena Prestes lascia l’Italia: l’importante nuovo traguardoHelena Prestes continua a sorprendere il pubblico italiano. La modella brasiliana sta vivendo un momento molto favorevole della sua vita. In queste ore, ... ilsipontino.net Helena Prestes conquista un nuovo ed importante traguardoHelena Prestes non è semplicemente un volto riconoscibile nello spazio digitale contemporaneo: è un fenomeno in evoluzione che riflette, e in parte anticipa, le trasformazioni del concetto stesso di i ... 361magazine.com Preferite la grinta inconfondibile di Ilary Blasi, il fuoco e la determinazione di Helena Prestes o la classe innata di Samira Lui - facebook.com facebook