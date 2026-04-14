Helena Prestes spiega perché è sparita dai social | cambia look e lo racconta ai fan

Helena Prestes ha recentemente annunciato ai suoi fan di aver deciso di allontanarsi dai social media. La motivazione ufficiale riguarda un cambiamento di look, che ha deciso di condividere con il suo pubblico. La influencer ha pubblicato un messaggio in cui spiega di aver scelto di prendersi una pausa dai social per motivi personali legati a questa trasformazione. Nessun altro dettaglio è stato fornito sulla sua assenza o sui piani futuri.

. Negli ultimi tempi, il nome di Helena Prestes è tornato a circolare con insistenza, accompagnato da una domanda che rimbalza tra fan e curiosi: che fine ha fatto? La sua improvvisa assenza dai social — un tempo vetrina quotidiana della sua vita — non è passata inosservata. Nessun annuncio, nessuna spiegazione immediata. Solo un vuoto digitale che ha fatto rumore. Eppure, dietro quel silenzio, non c’è mistero oscuro né strategia di marketing. C’è qualcosa di molto più umano. Leggi anche Grazia Kendi rivela come é cambiato il legame d’amicizia con Rasha Helena é tornata con una nuova stories Instagram ma soprattutto con un nuovo look firmato Antonino Spinalbese.🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Helena Prestes spiega perché è sparita dai social: cambia look e lo racconta ai fan Dai fan ai bambini di Bali: la catena di solidarietà lanciata da Helena PrestesHelena Prestes, due dirette e un gesto che va oltre lo schermo Nel flusso continuo dei social, dove tutto sembra consumarsi in pochi secondi, ogni... Javier Martinez, parole al miele per Helena Prestes a Verissimo: fan commossiHelena Prestes ha preso parte alla puntata di Verissimo, andata in onda il 14 marzo su Canale 5.