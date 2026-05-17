Helena Prestes ha annunciato il suo ritorno in Italia, condividendo sui social di essere impegnata a preparare le valigie. La modella e influencer si trova attualmente a New York, dove da circa due settimane svolge impegni lavorativi. La sua presenza negli Stati Uniti ha attirato l’attenzione dei follower, che seguono con interesse i dettagli del suo soggiorno. Nessuna comunicazione ufficiale indica ancora la data esatta del suo arrivo nel paese.

Helena Prestes continua a tenere alta l'attenzione del pubblico italiano. La modella influencer è da ormai due settimane in America e più precisamente a New York per impegni di lavoro. Una permanenza nella Grande Mela che potrebbe avere i giorni contati. Ad annunciarlo è stata la fidanzata di Javier Martinez con una storia pubblicata nel suo profilo Instagram dov'è seguita da oltre 300 mila utenti. La 35enne di San Paolo ha dichiarato le seguenti parole, sponsorizzando un evento che si terrà in Campania a fine mese: "Volevo solo dire una cosa.. 29, 30 e 31 maggio sono a Capri per l'evento di Vip Champion. Chi non va, perde. Io sto già facendo la valigia. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Helena Prestes annuncia il ritorno in Italia: “Sto facendo la valigia”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Helena Prestes annuncia il nuovo progetto: cosa succede nel 2026

Sullo stesso argomento

Helena Prestes lascia l’Italia: svelato il motivoHelena Prestes continua a sorprendere i suoi tanti fans che la seguano da quando ha partecipato al Grande fratello dove si è classificata in seconda...

Leggi anche: Helena Prestes, primavera wild e il ritorno dell’essenziale: 3 regole (da seguire ora) per anticipare il trend

Helena Prestes, mobilitazione dei fan: se vincerà The 50 il premio andrà a un suo followerDal 15 maggio al 4 giugno si potrà votare per il proprio concorrente preferito di The 50 Italia e i fan di Helena sono pronti a tutto per sostenerla ... it.blastingnews.com

Helena Prestes, confidenze in live: 'Javier dice che sono più bella senza trucco'In diretta Helena ha raccontato un retroscena sul suo rapporto con Javier, in particolare i complimenti che le farebbe tutti i giorni ... it.blastingnews.com