Helena Prestes lascia l’Italia | svelato il motivo

Helena Prestes ha deciso di lasciare l’Italia, una scelta che ha attirato l’attenzione dei suoi fan. Dopo aver partecipato al Grande Fratello e aver concluso il percorso in seconda posizione, la concorrente ha annunciato il suo addio al paese. La motivazione di questa decisione non è stata ancora resa pubblica. La notizia ha fatto discutere tra gli appassionati dello show e i media locali.

Helena Prestes continua a sorprendere i suoi tanti fans che la seguano da quando ha partecipato al Grande fratello dove si è classificata in seconda posizione. La modella influencer è tornata alla ribalta nelle scorse ore quando ha pubblicato un video nel suo profilo Tiktok, Nel filmato si vede la compagna di Javier Martinez mostrare il suo look prima d'imbarcarsi sul primo aereo diretto per l'America. Helena Prestes ha lasciato l'Italia per raggiungere New York dove prenderà parte ad alcuni impegni lavorativi in collaborazione con la sua agenzia di moda che la segue da ormai diverso tempo. Una trasferta che era stata largamente anticipata dall'ex gieffina nei suoi canali social.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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Helena Prestes torna in Italia e sorprende i fan su Javier

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