La stagione primaverile porta con sé un ritorno alle cose semplici, con un focus sulla naturalezza e su uno stile autentico. Helena Prestes ha condiviso tre regole che riflettono questa tendenza, evidenziando l’importanza di valorizzare l’essenziale. Tra i dettagli che dominano ci sono le manicure lattiginose, i capelli leggermente dorati dal sole e i jeans vintage, simboli di un’estetica spontanea e senza artifici.

Manicure lattiginose, capelli baciati dal sole e denim vintage. La nuova stagione celebra una bellezza spontanea e senza filtri. Come anticipare il trend, (ri)lanciato da Helena Prestes, senza troppi sforzi . La primavera riscopre il fascino delle cose semplici, quelle che non hanno bisogno di eccessi per farsi notare. Tra manicure naturali, capelli illuminati da schiariture morbide e un guardaroba che guarda al vintage più autentico, emerge con forza un desiderio preciso, valorizzare la bellezza naturale senza troppi fronzoli. È una tendenza che profuma di libertà, di giornate all'aria aperta e di un'estetica rilassata ma curata, dove ogni dettaglio racconta un'idea di stile disinvolta e contemporanea.

© 361magazine.com - Helena Prestes, primavera wild e il ritorno dell’essenziale: 3 regole (da seguire ora) per anticipare il trend

