Hantavirus | due italiani in quarantena dopo il rischio di contagio
Due cittadini italiani sono stati posti in quarantena dopo essere stati esposti a un possibile contagio da hantavirus. I soggetti si trovano a bordo di un volo della compagnia aerea KLM, mentre si indaga su come il virus si sia diffuso tra i passeggeri. La questione riguarda anche i passeggeri di una nave, dove si sono verificati casi di esposizione. Le autorità stanno monitorando la situazione e raccogliendo informazioni sui viaggi coinvolti.
? Domande chiave Chi sono i passeggeri coinvolti nel volo della KLM?. Come si è diffuso il virus tra i viaggiatori della nave?. Perché i medici temono nuovi contagi tra i soggetti asintomatici?. Cosa rivela la sequenza genetica del ceppo Andes trovato in Europa?.? In Breve OMS conferma otto contagi totali tra olandesi, britannici, tedeschi, svizzeri e francesi.. Due cittadini olandesi risultano deceduti a seguito dell'epidemia sulla nave Hondius Mv.. Dodici operatori ospedalieri in Olanda in quarantena per violazione procedure di sicurezza.. Variante Andes mostra somiglianza genetica del 99% con il ceppo argentino del 2018.. Due cittadini italiani, un marittimo di 24 anni di Torre del Greco e un venticinquenne di Villa San Giovanni, sono stati messi in quarantena per 45 giorni dopo il rischio di contagio da Hantavirus.🔗 Leggi su Ameve.eu
Hantavirus in Italia: quali rischi per il nostro paese
Notizie correlate
Hantavirus, quarantena obbligatoria per due marittimi italiani dopo il caso sulla nave HondiusABBONATI A DAYITALIANEWS Isolamento di 45 giorni per un 24enne campano e un 25enne calabrese Scatta la quarantena obbligatoria per due giovani...
Hantavirus, il bilancio dei contagi: due italiani in quarantena obbligatoriaAlta l'attenzione sul focolaio di Hantavirus collegato alla nave da crociera MV Hondius.
Argomenti più discussi: È stata disposta la quarantena obbligatoria per due italiani sul volo in cui si era imbarcata una donna poi morta di hantavirus; Hantavirus: la Hondius salpata per i Paesi Bassi. Ministero: 'Quarantena di 6 settimane'. Due italiani in isolamento; Gli sviluppi del focolaio di hantavirus tra numero di contagi, i casi francesi e americani e il rimpatrio dei passeggeri italiani; Hantavirus, due italiani in quarantena ma nessun pericolo in Italia.
Due passeggeri italiani del volo Klm su cui era salita una donna sudafricana morta per Hantavirus sono stati posti in quarantena obbligatoria, mentre altri due restano in isolamento volontario. Gli ultimi passeggeri della nave da crociera saranno evacuati oggi facebook
NEWS - Hantavirus, Hondius salpata per i Paesi Bassi, Ministero: Quarantena di 6 settimane, due italiani in isolamento ift.tt/Qid7Wkt x.com
[Romano] È tempo di riflessione sui cambiamenti che verranno all'AC Milan. Il club sta valutando vari candidati in vista della finestra di trasferimenti e della prossima stagione, mentre attende l'esito della Champions League. Un nome su cui tenere d'occhio è q reddit
Hantavirus, quarantena obbligatoria per due italiani. Ecco chi sono i quattro sotto osservazioneLA QUARANTENA PER IL 24ENNE DI TORRE DEL GRECO - A disporre la quarantena obbligatoria per il 24enne è stata un’ordinanza del sindaco di Torre del Greco. Il provvedimento dispone per il giovane un iso ... oggi.it