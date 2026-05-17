Hantavirus e il ' panico da contagio' | Se riusciamo a gestire la quarantena il problema non esiste

Negli ultimi giorni si è diffuso nuovamente il timore di contagi legati a virus come l'hantavirus, il norovirus e il cosiddetto “virus delle crociere”. Nonostante le notizie spesso esagerate, alcuni esperti affermano che la gestione corretta delle quarantene può prevenire i rischi di diffusione. La preoccupazione si concentra principalmente sui rischi di infezione in ambienti chiusi e in situazioni di contatto ravvicinato, alimentando un clima di allarme che, secondo alcune fonti, sarebbe ingiustificato se si rispettassero le misure di sicurezza.

Hantavirus, Norovirus o il “virus delle crociere”. Purtroppo, anche se in modo del tutto ingiustificato, sta ricominciando il panico da contagio. Per fare un po' di chiarezza abbiamo intervistato il dottor Vittorio Sambri, direttore dell'Unità operativa Microbiologia del Laboratorio Unico di. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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